Terör örgütünden ‘ölüm tehdidi’

Kıbrıs’ı kana bulayan teör örgütü EOKA-B’nin lideri Yorgos Grivas’a destek eylemi düzenleyen faşist ELAM militanları tarafından tehdit edilen Ekologlar milletvekili Aleksandra Attalidu, Rum devletine güvenmediğini ve Avrupa parlamentosuna başvuracağını açıkladı.

Alithia gazetesi; Grivas taraftarı göstericilerin hakaret ve küfür saldırılarına hedef olan Attalidu’nun “nüfusun aşırı sağ kesimi tarafından bir süredir hedef alınmakta olduğunu” belirterek “ELAM’ın ve sosyal ağının, artık tehdit noktasına varan hedefi haline geldik” dediğini yazdı.

Habere göre katıldığı bir TV programında Rum polisinin, Perşembe gecesi meclis önünde toplanarak alenen küfür ve hakaret edenlere yaklaşımından şikayet eden Attalidu “polise, alenî hakaretin suç olduğunu söyledim. Polis, git karakolda ifade ver dedi. Orada 100 polis vardı ve ne söylendiğini çok iyi biliyorlardı. Devlet bu tür durumlarda kendiliğinden hareket etmeli. Güvenmiyorum” ifadesini kullandı.

‘Zenci göndereceğiz’

ELAM’ın ve sosyal ağının, kendisini hem sosyal medya üzerinden hem de gönderdikleri şahsi tehdit mesajları ile hedef aldığını belirten Attalidu aldığı mesajlar arasında “şeytan seni bulacak”, “sana üç zenci göndereceğiz” ve diğer ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler yer aldığını anlattı, şunları söyledi:

“Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’ne, Avrupa Komisyonu’nun iki başkan yardımcısına başvurarak Kıbrıs’ta hukuk devleti araştırması istemek niyetindeyim çünkü hukuk devleti değil oligarşi olduğunu düşünüyorum.”

Attalidu Grivas meselesinde ise uzlaşı olması gerektiğine katıldığını belirterek “ancak ELAM’ın yapmak istediği tarihi tahrif etmek ve darbeyi aklamak. Tarihi öğrenmeli, geçmişin hatalarından ders almalıyız” dedi.

Karşılıklı suçlamalar sürüyor

Perşembe akşamı yaşanan olaylar sonrasında AKEL ve DİSİ birbirlerini suçlayan açıklamalar yaptı.

Fileleftheros’a göre AKEL, “olayları fitilleyenin, DİSİ’nin ELAM’ın da desteğiyle Grivas Müzesi kurma kararı olduğunu” kaydederek Grivas taraftarı protestocuların “EOKA-B Tekrar Vur” sloganı attığını hatırlattı “bu slogan darbe öncesi faşist şiddetin ve 1974’teki ihanetin ideolojik nüvesidir” dedi, Perşembe günü yaşananların da bu nüveden yayıldığına dikkat çekti.

Açıklamada “faşizmin yükselmesini kınamak yerine nostaljiden ve partiler tarafından suni kutuplaştırmadan söz edenlerin sadece aşırı Sağ’ın işini kolaylaştıran bir basmakalıp kullandığına” dikkat çekildi ve Grivas Müzesi kurulması kararının ELAM’ın desteğiyle DİSİ tarafından alınmış olmasının dikkat çektiğine işaret edildi.

DİSİ ise AKEL’in açıklamasına karşılık yayımladığı açıklamada “geçmiş on yılların yıkıcı bölücülüğünü kışkırtma girişimlerini” kınadı ve “hiçbir gerekçe eskiye dönüşü haklı göstermez” ifadesini kullandı. “Çok ciddi ulusal ve ekonomik meydan okumalar karşısında nostalji ve trajik bölünme nüvelerinden uzaklaşılarak hedef birliği yapılması” çağrısında bulundu.

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki ofisine saldırılan EDEK ise durumu soğukkanlılıkla karşılamaya devam edeceğini, maksatlı olarak işlenen toksik ortamı takviye etmeyeceğini açıkladı “bugünden sonra, asimetrik tehditleri göğüslemek için birlik olmamız gereken yarınlar var” uyarısında bulundu.