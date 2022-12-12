Başı belada

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Grubu, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle Cuma akşamı suçüstü yapılarak gözaltına alınan Ortadoğu ile İlişkilerden Sorumlu Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili'nin üyeliğini askıya aldı. Eva Kaili, derhal geçerli olmak üzere Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcılığı görevinden de uzaklaştırıldı. Kaili, Yunanistan'daki partisi PASOK'tan da ihraç edildi.

Belçika federal polisinin, 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde "yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama" gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik başlattığı operasyon, genişleyerek devam ediyor. Belçika'da yayımlanan Knack dergisi ile Le Soir gazetesine göre, Avrupa Parlamentosu'nun Belçikalı üyeleri Marie Arena ve Marc Tarabella'nın yardımcılarının ofislerinde de arama yapıldı.

Belçika federal savcılığının Temmuz ayından bu yana sürdürdüğü soruşturma kapsamında geçen Cuma günü düzenlenen "Temiz Eller" operasyonunda, Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunan parlamenter Eva Kaili'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanlardan birinin, Kaili ile birlikte olduğu belirtilen Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup danışmanı F.G. Bu ismin, daha önce eski İtalyan parlamenter Antonio Panzeri'nin danışmanlığını yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan diğer kişiler ise, eski İtalyan parlamenter Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri olan İtalyan sendikacı Luca Visenti ve bir lobi şirketi yöneticisi. Belçika polisinin 16 ayrı noktaya düzenlediği baskınlar sırasında, eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Panzeri'nin evinde yapılan aramada 500 bin eurodan fazla nakit para ele geçirildiği açıklandı.



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2022, 10:41