Tümü imha edildi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 30 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Analizi yapılan 77 numunenin 71’i temiz çıkarken, 6 üründe limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizine tabi tutuldu. Analiz sonuçları, Avrupa Birliği’nde geçerli maksimum kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

İthal ürünlerde incelenen 64 numunenin 59’u temiz bulunurken, 5 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Hürsen Tarım Ürünleri Ltd.’e ait Golden ve Stark elmalarında limit üstü bitki koruma ürünü belirlenmesi üzerine ürünlerin menşeine iade edildiği bildirildi. SVS Tic. Ltd.’e ait domateslerin de aynı gerekçeyle menşeine iade edildiği kaydedildi.

Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elmalarda tespit edilen limit üstü kalıntı nedeniyle ürünlerin menşeine iade edileceği belirtilirken, Köşe Tic. Ltd.’e ait Santa Maria armutlarının ise imha edildiği açıklandı.

Yerli ürünlerde yapılan analizlerde ise 13 numunenin 12’si temiz çıktı. Bir numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bostancı köyünde üretim yapan Erdi İpek’e ait hıyarlarda tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulunması üzerine söz konusu ürünlerin imha edildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, halk sağlığının korunması amacıyla ithal ve yerli ürünlere yönelik gıda denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

