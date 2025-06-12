Cinayet bulgusu yok

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), 30 Mayıs’ta Gazimağusa Silver Beach Plajı’nın bir kilometre kuzeyinde sahilde, deniz içerisinde ve kayalıklar arasında Ahsen Nur Kilitçioğlu’nun (K-26) ölü olarak bulunmasıyla ilgili detaylı açıklama yaptı.

Polis; Kilitçioğlu’nun yapılan otopsisinde vücudunda kesici delici alet yarası, elle ve bağla boğma izi olmadığını, kişinin kontrol altında tutulmasını gösterecek ellerde, kollarda ve bacaklarda herhangi bir bulgunun tespit edilmediğini belirtti. Polis; kişinin alın, burun ve elmacık kemikleri ile çenesinde ölüm sonrası oluşmuş muhtemel taş ve kayalara çarpmayla oluşabilecek sıyrıklı plaklar tespit edildiğini, diz kapaklarında, düşmeye ve sert cisimlere taşlara çarpmaya bağlı oluşabilecek hem canlı iken, hem de ölüm sonrası oluşmuş sıyrıklar olduğunu, beyin yüzeyinde az miktarda kanamanın görüldüğünü, akciğerlerde ve soluk borusunda, az ve burun çevresinde yoğun şekilde canlı suda boğulmayı gösteren köpükler tespit edildiğini açıkladı.

Polis; cesedinin bulunduğu deniz kıyısında ve içerisinde de kaygan kaya plakalarının olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Olay yerine yalnız gitti

Polis; Kilitçioğlu’nun deniz içerisinde ve kayalıklar arasında yüz üstü olarak bulunduğunu, bulunduğu noktadan 147 metre uzağında sahilde ona ait bir adet kamp sandalyesi, yere serili örtü ile kıyafetlerinin tespit edildiğini açıkladı. Polis; Kilitçioğlu’na ait aracın ise, eşyalarının bulunduğu yerin yaklaşık bir km güneyinde kapıları kilitli vaziyette bulunduğunu, incelenen kamera kayıtlarından olay mahalline yalnız gittiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Telefonu, anahtarı bulunamadı

Polis yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Olay mahalli dört farklı tarih ve saatlerde polis tarafından elle ve dedektör yardımıyla, dalgıçlar tarafından ve dron yardımı ile de hem deniz hem de arazide aramalar yapılmış ancak müteveffiyeye ait cep telefonu, aracın kontak anahtarı ve elektronik sigarasını bulmak mümkün olmamıştır.

Müteveffiyenin çıplak ayak izleri dışında, birlikte hareket eden şüpheli başka birine ait ayak izi olmadığı tespit edilmiştir.

Olayla ilgili 410 sayfalık telefon görüşmeleri incelenmiş, olayda adı geçen polis mensubu da dahil olmak üzere 19 farklı kişiden yazılı ifade temin edilmiş ve 120 kameraya ait bin 800 saatlik kamera kaydı temin edilerek konu kayıtların yaklaşık 600 saatlik kısmı incelenmiş ve halen incelenmeye devam edilmektedir.

