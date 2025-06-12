Kira süresi 7 yıl ile sınırlandırıldı

Güney Kıbrıs’ta kalan Türk mallarının Rum “göçmenlere kiralanması” sürecinde bundan böyle “mevcut konut, iş yeri veya arazilerin” Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki sözde “Kıbrıs Türk Malları İdare Dairesinin” resmi web sitesinde liste halinde yayınlanacağı bildirildi.

Alithia gazetesine göre; Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi"nin aldığı karar ile “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinde bulunan ve Rum “göçmenlere” kiralanacak Kıbrıs Türk malları üç ayda bir liste halinde yayınlanması ile kiralama sürecinde şeffaflık ve göçmenler arasında fırsat eşitliği” sağlanması amaçlanıyor.

Komite Başkanı Nikos Kettiros oy birliği ile alınan karar uyarınca Türk malı konut, dükkan veya arazi listesinin, mevcut olsa da olmasa da 3 ayda bir yayınlanacağını ve ilgilenenlerin, listenin yayınlanacağı tarihi önceden bileceğini söyledi. Kettiros bugüne kadar kimi kira sözleşmelerinin 90, kimilerinin 30, kimilerinin 25 yıllık olduğunu hatırlattı ve yapılan değişiklikle bundan böyle kira süresinin azami 7 yıl ile sınırlandırıldığını da açıkladı.

Haravgi haberi “Göçmenler Komitesi Mevcut Kıbrıs Türk Mallarının Üç Ayda Bir Yayınlanmasına Karar Verdi… Mevcut Bina Olup Olmamasına Bakılmaksızın Önceden Belirlenmiş Yayın Tarihi Olacak” başlığıyla aktardı.

