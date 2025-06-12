Tutuklama isteniyor

Kuzey Kıbrıs’taki siyasiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) son kararına dayanarak mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetkili olduğunu belirtirken, Rum Yönetimi tutuklama kararlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Kıbrıs’taki emlak sektörünün 9 önemli ismi hakkında ‘Kırmızı bülten’ yayınlanarak tutuklama talep edildiği bildirildi.
Rum polisinin ‘Kırmızı bülten’ yayınlayarak Kıbrıslı Türk emlak şirketi sahiplerinin tutuklanması girişimine tepki gösteren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in çözüm sürecini sabote ettiğini belirterek, tutuklama siyasetine dünya ülkelerinin müdahale etmesini istedi.
Hristodulidis’in çözüm fırsatlarını sürekli sabote ettiğini savunan Gürcafer; uluslararası toplumun buna müdahale etmesini istedi.
Gürcafer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı, mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) işaret etti. AİHM, mülkiyet konusunda yapılması gerekenlerle ilgili iki tarafa da net ve doğru mesajı verdi.
Mülkiyet meselesi, TMK aracılığıyla çözümlenmelidir. Bu, iki tarafın ve Birleşmiş Milletler kararlarının öngördüğü iki bölgeli yapıya hizmet eden en doğru çözüm modelidir.
Hristodulidis’in çözüm istermiş gibi görünerek, çözüm fırsatlarını sürekli havaya uçurmasına dünya artık sessiz kalmamalı. Adam adeta çıldırmış gibi. Şimdi de Kıbrıslı Türklere kırmızı bülten çıkarttırarak, çözüm zemininin en önemli aktörü olan Kıbrıs Türkü’nü hedef alıyor, incitiyor.”
Sayın Gürcafer , Yıllardır Koçanlayıp Sattığınız Rum Malları üzerinde Zil Çalıp oynadınız , Sayın Reşat Akarın yıllardır Dilinde Tüy bittiği TMK’nunu çalıştırın Uyarılarına kulak kapadınız Yabancılara Sattığınız Milyarlarca Dolarlık Rum Malları gelirini Heba Edip TMK’nun çalıştırılması için Hiçbir Katkı Koymadınız ! Bugün Tutuklamaları yaşadığımız KKTCde İnşaat Sektörümüzü batma noktasına getirdiniz Timsah Gözyaşları Artık fayda etmiyor ve Elinizde Kalan Binlerce Daireyi Villayı Satmak için Çare arıyorsunuz ! Bugün Müteahhitlerimizin ve İnşaat Şirketlerimizin Uluslarası Tutuklama Kararı ile Hangi Aklı başında Yabancı KKTCye gelip de sizden konut alacaktır acaba ? Bu İşin Sonunu Hiç mi düşünmediniz ? Bunca Yıldır kayde almadığınız Kimin Malını Yağmalayıp Koçanlayıp Kime Satıyorsunuz Uyarılarının neticesi Bugünkü Çöküşünüz değil de nedir yani? Torbayı doldurup gidenlerimiz hariç Geriye kalanlarımızın Allah Yardımcısı olsun !