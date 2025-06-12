Tutuklama isteniyor

Kuzey Kıbrıs’taki siyasiler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) son kararına dayanarak mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetkili olduğunu belirtirken, Rum Yönetimi tutuklama kararlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzey Kıbrıs’taki emlak sektörünün 9 önemli ismi hakkında ‘Kırmızı bülten’ yayınlanarak tutuklama talep edildiği bildirildi.

Rum polisinin ‘Kırmızı bülten’ yayınlayarak Kıbrıslı Türk emlak şirketi sahiplerinin tutuklanması girişimine tepki gösteren Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in çözüm sürecini sabote ettiğini belirterek, tutuklama siyasetine dünya ülkelerinin müdahale etmesini istedi.

Hristodulidis’in çözüm fırsatlarını sürekli sabote ettiğini savunan Gürcafer; uluslararası toplumun buna müdahale etmesini istedi.

Gürcafer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararı, mülkiyet konusunda Taşınmaz Mal Komisyonu’nu (TMK) işaret etti. AİHM, mülkiyet konusunda yapılması gerekenlerle ilgili iki tarafa da net ve doğru mesajı verdi.

Mülkiyet meselesi, TMK aracılığıyla çözümlenmelidir. Bu, iki tarafın ve Birleşmiş Milletler kararlarının öngördüğü iki bölgeli yapıya hizmet eden en doğru çözüm modelidir.

Hristodulidis’in çözüm istermiş gibi görünerek, çözüm fırsatlarını sürekli havaya uçurmasına dünya artık sessiz kalmamalı. Adam adeta çıldırmış gibi. Şimdi de Kıbrıslı Türklere kırmızı bülten çıkarttırarak, çözüm zemininin en önemli aktörü olan Kıbrıs Türkü’nü hedef alıyor, incitiyor.”