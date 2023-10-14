Tümü mercek altında

Ülke genelinde yürütülen sahte reçete soruşturması kapsamında Gaziamağusa’da tutuklanan Doktorlar İlkay İstillozlu, Mehmet Faydalı ve eczacı Banu Kuman Tuzlalı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen birçok elektronik eşyanın incelenesinin sürdüğü açıklandı. Ayrıca zanlılardan doktor İlkay İstillozlu’nun 8 ayda 23 bini aşkın reçete yazdığı belirtildi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde görüşülen ek tutukluluk duruşmasında Polis Çavuşu Mehmet Emin Doğan, olguları aktardı. Polis, 3 zanlının 2023 yılı Ocak ile Ağustos ayları içerisinde, muayene edilmeyen birçok hastaya, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin resmi evrakı olan reçeteleri düzenleyerek Sosyal Sigorta Dairesi’ne göndermek suretiyle sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı.

Polis, İlkay İstillozlu’nun 23 bin 313 reçete düzenlediğini, bu reçetelerin 986’sını eczacı Tuzlalı’nın işlettiği eczaneye yazdığını belirtti. Polis memuru, zanlıların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada ele geçirilen birçok elektronik eşyanın incelenesinin sürdüğünü söyledi.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri ve reçeteler olduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve tanıklara etki edebileceğini ifade ederek, soruşturma amaçlı 5 gün daha tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç, haklarında resmi evrak sahteleme, sahte resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.



