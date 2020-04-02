Tümü otelde karantinada

Türkiye’de öğrencilerin de aralarında bulunduğu 128 kişi dün THY uçağı ile ülkeye geldi

Tümü otelde karantinada

Türkiye’de bulunan çoğu öğrenci 128 kişi dün Kuzey Kıbrıs’a geldi. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, adaya gelen ve karantina sürecine tabi tutulacak olan yolcuları Ercan Havaalanı’nda karşıladı. 
Yolcular, Ercan’daki işlemlerin ardından karantinada kalacakları otellere götürüldü. İstanbul’dan gerçekleşen seferin Türk Hava Yolları (THY) ile yapıldığı ifade edildi.
Coronavirüs nedeniyle uçak seferlerinin durmasının ardından yetkililer, Türkiye’deki vatandaşları ülkeye getirmek adına charter seferler organize etmişti.  İlk sefer dün gerçekleşirken, ikinci seferin 4 Nisan tarihinde saat 13.00’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na yapılacağı belirtildi.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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