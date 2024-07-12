Suça suç ekledi

Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesinde bulunan bir apartmanın önünde idrarını yapan Kongo uyruklu Sem Saosala Soote, kendisini uyaran 25 yaşındaki genç kadına cinsel organını gösterdi, geri adım atmak yerine eylemine devam etti.

Şikâyet üzerine tutuklanan zanlının 2021 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, 10 Temmuz 2024 tarihinde saat 16.00 raddelerinde zanlının İsmail Beyoğlu Caddesindeki bir apartmanın önünde idrarını yaptığı esnada bölgede yaşayan 25 yaşındaki kadın tarafından fark edildiğini söyledi. Polis, zanlının İngilizce "ne yapıyorsun" diye soran genç kadına doğru cinsel organını sallayarak idrarını yapmaya devam ettiğini belirtti.

Polis, şikâyet üzerine tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Aralık 2021 tarihinden beri 924 gündür KKTC’de kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

