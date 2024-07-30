Tümü yabancı

Güzelyurt’ta trafik kontrolü için durdurulan 2 araçta uyuşturucu bulundu, toplam 6 kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde, önceki akşam saat 17.00 sıralarında, trafik ekipleri, denetimleri sırasında sürücüsü M.M.A.(E-25) ve yolcuları O.E.O.(E-31) ile F.G.A’nın (E-24) olduğu araçta, şüpheli hareketler fark ederek arama yaptı.

Aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Güzelyurt’ta yine kontrol maksatlı durdurulan başka bir araçta da bir gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 9 hap bulundu.

ZUV 162 plakalı aracın şüpheli görülen sürücüsü O.I.A.(E-25) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.M.(E-28) ile I.D’nin (E-24) tutuklandı.

Tümü Nijerya uyruklu olan 6 zanlı dün Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 28 Temmuz 2024 tarihinde Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi’nde gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında farklı saatlerde seyreden iki kiralık aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, iki araçta 2 gram hintkeneviri ve yeşil reçeteye tabi 9 hap bulunduğunu belirtti.

Polis memuru, tutuklanan 6 zanlının evinde arama yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.



