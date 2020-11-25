Tümü yakalandı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Leonard Chukwu'nun evini basıp, 6 bin 400 Euro nakit parayı, laptop ve iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Chijioke Eric Nwachukwu, Johncristian Ojıaku ve Uchenna Mattens Onyemuwa’nın suç ortakları Obinna Stanley Agbıdıke ile Ifeanyi Elvis İgwe de yakalandı. Ülkede kaçak yaşam sürdükleri belirtilen iki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada diğer üç zanlının önceki gün teminata bağlandığı belirtilerek, Obinna Stanley Agbıdıke ile Ifeanyi Elvis İgwe hakkındaki soruşturmanın da tamamlandığı kaydedildi.

Mahkeme yasal statüleri olmayan zanlıları cezaevine gönderdi.

Olay yeniden aktarıldı

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin, iki siyahi erkek şahısla birlikte 16 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşayan Leonard Chukwu'nun evine izinsiz girip, alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlıların Chukwu'yu darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6 bin 400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını söyledi. Polis, Leonard Chukwu'ya cep telefonunun zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın iki ayrı hırsızlık suçuyla bağlantısı olduğunu mahkemeye aktardı. Polis,18 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan zanlı Johncristian Ojıaku'nun ise Chijioke Eric Nwachukwu'nun cep telefonundaki bilgileri gizlemek için, kendi cep telefonunu vererek, suç ortaklığı yaptığını ifade etti.

İki zanlının önceki gün teminata bağlandığını kaydeden polis, Chijioke Eric Nwachukwu’nun 45 gün, Uchenna Mattens Onyemuwa’nın bir ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildiğini anımsattı. Polis, Johncristian Ojıaku’nun ise 10 bin TL nakit teminat yatırması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını hatırlattı.

Onlar da cezaevine gönderildi

Polis memuru, mesele ile ilgili yürütülen soruşturma sonucu aranan zanlılar Obinna Stanley Agbıdıke ve Ifeanyi Elvis İgwe’nin de önceki akşam tespit edilerek, gözaltına alındığını kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, yasal statüsü olmayan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 44 günü aşmamak üzere cezaevinde kalmalarına emir verdi.