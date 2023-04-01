Turistler cezaevinde

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çamlıbel bölgesinde Devlet Su İşleri Dairesinin yakınındaki arazide define bulmak amacıyla kazı yaparken yakalanan Cuma Deveci, İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak ile suçla bağlantılı tutuklanan Yılmaz Güneş, Bilal Horoz ve Hakan Gökmen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada 6 zanlıdan 3’ünün ülkede turist vizesiyle kaldığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, zanlılar Cuma Deveci, İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak’ın 27 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’de ormanlık alan içerisinde eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis memuru, yakalanan 3 zanlının ifadesi üzerine suçla bağlantılı Hakan Gökmen, Yılmaz Güneş ve Bilal Horoz’un da tutuklandığını belirtti.

Polis, olay yerinde kürek, kazma, levye, Gökmen’in evinde ise matkap bulunduğunu belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutuklama emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Polis, zanlılardan İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak ve Hakan Gökmen’in ülkede turist statüsünde bulunduklarını, diğer zanlıların ise çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, turist statüsündeki zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Diğer zanlılar Yılmaz Güneş, Bilal Horoz ve Cuma Deveci ise 10 bin TL nakit teminat yatırılması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakıldı.