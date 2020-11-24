Ağır itham altında

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde yaşanan olayda Vietnam uyruklu Man Dung Truong’u kalbinden bıçaklayarak, ağır yaralanmasına neden olan Khac Hau Nguyen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Khac Hau Nguyen’in ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı ve hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğu belirtildi.

Duruşmada olayı yeniden aktaran polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının, 7 Kasım 2020 tarihinde,

saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde kavga ettiği Man Dung Truong’u kalbinden bıçakladığını anlattı. Zanlının, sabahın erken saatlerinde olay yeri yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirten Tolgan, 8 Kasım’da mahkemeye çıkarılarak aleyhine 3 gün,

11 Kasım’da ise 8 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı.

Zanlının tutukluluk süresi boyunca, olayda kullanılan bıçağın bulunduğunu ve birçok tanık ifadesi alındığını belirten Tolgan, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. Tolgan, Vietnam uyruklu olan zanlının, ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ve hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.