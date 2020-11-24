En çok cezayı Doğuhan aldı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde, 26 Temmuz 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından ele geçirilen 400 gram hintkeneviriyle ilgili tutuklanan Berkay Numansoy, Doğuhan Erekoğlu, Halil Eker hakkındaki dava dün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Füsun Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’nin baktığı davada sanıklar toplam 12 yıl hapse mahkûm edildi.

Kararı okuyan Mahkeme Başkanı Cemaller uyuşturucu suçlarının yaygınlığına vurgu yapıp, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Cemaller, sanık Doğuhan Erekoğlu’nu ‘kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu’ suçundan

5 yıl, Berkay Numansoy’u ‘kanunsuz uyuşturucu alma ve tasarrufu’ suçundan 3 yıl ve Halil Eker’i ‘kanunsuz uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu’ suçundan 4 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.

Ne olmuştu

Çatalköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından

Çakıl Sokak üzerinde durdurulan bir araçta ve daha sonrasında bir evde yapılan aramada 400 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine zanlılar Berkay Numansoy, Doğuhan Erekoğlu ve Halil Eker tutuklanmıştı. Benzer suçları olan Eker, cezaevine gönderilirken, diğer iki sanık tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanmıştı. Olayın soruşturmasını Narkotik Şube’de görevli Ahmet Bayram yapmıştı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 12:01