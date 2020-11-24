Şimdilik özgür

Lefkoşa’da alkollü, ehliyetsiz ve sigortasız direksiyon başına geçerek trafik kazası yapan Samuel Tapuwa Mukombiwa hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada tutuksuz yargılanmasına karar verilen zanlının teminat şartı olarak 25 bin TL yatırmasına emir verildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 20 Kasım 2020 tarihinde saat 22.20 sıralarında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, 210 promil alkolün etkisi altında ZMU147 plakalı araçla seyreden Samuel Tapuwa Mukombiwa'nın yol üzerinde bulunan Özmerhan Trading'e ait Opel Bayi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete seyreden Sokipriye Abiye Amachree yönetimindeki ZRZ046 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanma olmadığını ancak zanlı Samuel Tapuwa Mukombıwa'nın yapılan kontrolde ehliyetsiz, 210 promil alkollü ve sigortasız araç kullandığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek aktif üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırması ve haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.