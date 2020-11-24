5 dakika arayla 3 kaza yaptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da üç ayrı sokakta dikkatsizce seyredip, 5 dakika arayla park halindeki bir kamyonete ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait borulara çarpıp hasar veren Raef Basher Ali Elgaed’in ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullandığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından gözaltına alınan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 22 Kasım 2020 tarihinde saat 04.45 sıralarında Lefkoşa’da İdadi Sokak boyunca RE 734 plakalı salon aracı dikkatsiz bir şekilde kullanan Raef Basher Ali Elgaed’in, LTB’ye ait üç adet demir boruya çarptığını ve durmayarak yola devam ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 04.50’de ise Lefkoşa’da Yenicami Sokak boyunca aracını dikkatsiz bir şekilde kullanarak, seyrettiği yolun sağında bulunan yine LTB’ye ait demir borulara çarptığını belirtti.

Polis, yine zanlının 04.55’te de Alabey Sokak’ta park halinde bulunan Uğur Bozlar’ın PN 165 plakalı kamyonet aracına çarptığını ve kaza sonucu 7 bin TL hasar oluştuğunu anlattı.

Polis, gözaltına alınan sürücünün ehliyetsiz, muayenesiz, sigortasız araç kullandığını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek aktif üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 30 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması ve şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.