İşin ucu güneye dayanıyor

Kuzey Kıbrıs’ta dünyaya gelmemiş olan bebeği gizlice ülkeye sokup, sahte doğum belgesi ile KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri belirtilen Mithat Küçükakçalı, Jiaxi Fan ve Peng Su hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Bebek adına hazırlanan belgelerin Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığı tespit edildi.

Polis, bu yönde de soruşturma yaparken, bebeğin yasa dışı yollardan güneyden kuzeye geçirildiği ihtimali güçlendi.

Soruşturma devam ederken, zanlılar dün yeninden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mithat Küçükakçalı, Jiaxi Fan ve Peng Su’nun yurt dışından gelen ve 6 aylık olan J.M. isimli 6 aylık bebeğin doğum belgelerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurarak sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettiklerini söyledi.

Olayın ortaya çıkması üzerine zanlıların tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını kaydeden polis,

6 aylık bebeğin ülkeye nasıl getirildiğini ve ailesinin tespit edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, ayrıca söz konusu sahte olduğu düşünülen evrakın Güney Kıbrıs’ta da kullanıldığı yönünde tespitler olduğunu açıkladı.

Polis, oldukça ciddi olan meselenin soruşturmasının geniş çaplı devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.