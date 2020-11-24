4 yıl hapse mahkûm edildi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda Esra Korcan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan Hüseyin Yusuf Erçika hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Erçika, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkum edildi. Kararda sanığın süratli ve dikkatsizce seyredip, karşı şeride geçerek, kendi yolunda ilerleyen Esra Korcan’ın aracına çarpıp, ölüme sebebiyet verdiği belirtildi.

Sürat ve dikkatsiz sürüşün sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Orta refüjü aştı

Davanın kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Ayşen Toroslu, 24 Aralık 2019 tarihinde, sanığın, yönetimindeki araç ile aşırı sürat ve dikkatsiz seyrettiği sırada, orta refüjü aşıp havalanarak karşı şeride geçtiğini ve 41 yaşındaki Esra Korcan’ın yönetimindeki araca çarptığını hatırlattı.

Toroslu, kaza sonucu Esra Korcan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Ölümlü kazaların son yıllarda gösterdiği artışa değinen ve toplumda büyük acılara sebebiyet verdiğini vurgulayan Toroslu, sanığın kazada esnasında süratli olmasını, kaygan olan yolda, özellikle viraja geldiği esnada süratini salim hadde indirmeyerek karşı şeride geçerek, kendi şeridinde seyretmekte olan bir kişinin ölümüne neden olduğunu kaydetti. Yargıç, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Toroslu, sanık lehindeki hafifletici nedenleri de göz önünde bulundurduktan sonra, sanığı 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.