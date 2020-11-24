İkisi cezaevinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Leonard Chukwu'nun evini basıp, 6 bin 400 Euro nakit parayı, laptop ve iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Chijioke Eric Nwachukwu, Johncristian Ojıaku ve Uchenna Mattens Onyemuwa dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin, 4 siyasi erkek şahısla birlikte 16 Kasım 2020 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da yaşayan Leonard Chukwu'nun evine izinsiz girip, alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi. Polis, zanlıların Chukwu'yu darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6 bin 400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, iPhone 11 pro marka cep telefonunu çaldıklarını anlattı.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandıklarını söyledi. Polis, Leonard Chukwu'ya cep telefonunun zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlı Uchenna Mattens Onyemuwa’nın iki ayrı hırsızlık suçuyla bağlantısı olduğunu mahkemeye aktardı. Polis,18 Kasım 2020 tarihinde tutuklanan zanlı Johncristian Ojıaku'nun ise Chijioke Eric Nwachukwu'nun cep telefonundaki bilgileri gizlemek için, kendi cep telefonunu vererek, suç ortaklığı yaptığını ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Chijioke Eric Nwachukwu’nun 45 gün, Uchenna Mattens Onyemuwa’nın bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi. Ojıaku’nun ise 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest bırakıldı.