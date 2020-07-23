Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin sergisi 28 Temmuz’a kadar gezilebilecek

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) “Hayalin Ötesinde” temalı fotoğraf sergisi önceki akşam Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenime açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, FODER’in Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlediği serginin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy gerçekleştirdi.

Empresyonist atöyle çalışmaları kapsamında, 38 FODER üyesinin 134 fotoğrafının yer aldığı sergi, 28 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

Serginin açılışında; FODER Başkanı Mehmet Gökyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı.



