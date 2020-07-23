Türkiye heyet gönderdi

Emir ERTORUN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, 500 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni hastane yapılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yapılacak hastanenin altyapı ve proje çalışmaları ile ihtiyaçların tespit edilmesi için çalışmalar başladı.

Bu amaçla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından 10 kişilik heyet KKTC’ye geldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün heyet ile birlikte Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenledi.

Pilli, Lefkoşa’ya yapılacak yeni devlet hastanesinin 3 yılda tam donanımlı şekilde tamamlanacağını ve 50 yıllık ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.

Basın toplantısında ilk sözü Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Koç aldı. Koç, Türkiye Sağlık Bakanı talimatıyla ihtiyaçların belirlenmesi için 10 kişilik teknik heyetle KKTC’ye geldiklerini kaydetti.

Heyette sağlık yatırımları, halk sağlığı, sağlık hizmetleri personeli bulunduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı hastane kazandırılması için 5 gün sürecek ön çalışma yapacaklarını söyledi.

Pilli: İşte o gün geldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, 2020 yılında Lefkoşa’ya yeni bir hastane kazandırmak için adım atacaklarını söylediklerini ifade ederek, “işte o gün geldi” dedi.

Pilli, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hızlı bir şekilde hastanenin tamamlanabilmesi için adım atıldığını, sözlerinin arkasında olduklarını ifade ederek, Anavatan Türkiye’nin her dönem KKTC’nin yanında olduğunu ve tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

“Hedef 3 yıl içinde 500 yatak kapasiteli hastanenin ülkemize kazandırılmasıdır” diyen Pilli, Proje çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanacağını kaydetti.

Sağlık bakanı Ali Pilli, yarım olarak alınan GAÜ hastanesini de 6 ayda bitirmek istediklerini söyleyerek, Türkiye’den gelen teknik ekinin onu da denetleyeceğini ifade etti ve “TC bize bu konuda açık çek verdi ihtiyaçlar belirlenecek ve karşılanacak” diye konuştu.

