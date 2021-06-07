‘Özele muhtaç edilecek’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın ülkedeki elektrik üretimini “tamamen özele devretmeyi planladığını” savundu.

Özyiğit “Bakan Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren yatırım yapmayarak, kurumu özele muhtaç hale getirmek üzere olduğunu” iddia etti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit yazılı bir açıklama yaparak, ülkede enerji alanında yaşanan gelişmeler ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın icraatlarını değerlendirdi.



Özyiğit, enerji üretiminde yapılması gerekeninin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) yatırım olduğunu ancak böyle bir iradenin ortaya konmadığını ileri sürdü. Özyiğit “Bakan Arıklı’nın göreve geldiği günden itibaren yatırım yapmayarak, kurumu özele muhtaç hale getirmek üzere olduğunu” iddia etti.Bakan Arıklı’nın Meclis dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarını enerji üretimini “özele devretme” niyetinde olduğunun “açık ve net göstergesi” olarak nitelendiren Özyiğit, Arıklı’nın geçen günlerde BRT’de yayınlanan bir programdaki söylemlerinin de bu yönde olduğunu ileri sürdü.Özyiğit, “Yatırım yapmaktan ısrarla kaçan, ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek zamana oynayan Arıklı’nın ülkede enerji alanında özele olan bağımlılığı artıracak bir anlayışta olduğunu görmeyen, görmek istemeyen veya görüp de ses çıkarmayan kesimlerin de artık bu gerçeğin farkına varması gerekiyor. Bağımlılığı artıracak bu anlayışa güçlü şekilde dur denilmemesi halinde, bundan hem kurum hem toplum ciddi zarar görecektir” dedi.