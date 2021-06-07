‘Planımız hazır’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde ekonominin çok kötü yönetildiğini ileri sürdü.

Erhürman, ekonomide istikrarın kalkınma planları ile sağlanabileceğini ve partisinin de bu planları oluşturmaya başladığını, iktidara gelmeleri halinde hayata geçireceklerini söyledi.

Tufan Erhüman, Kıbrıslı Türklerin 2004 yılındaki referandumda ‘evet’ diyerek ve çözüm iradesini sürdürerek elde ettiği uluslararası ticari kazanımların, son dönemlerde ortaya konan iki devletli çözüm tezi nedeniyle “yok edilme” riski altında olduğunu da savundu.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CTP, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde Girne Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu MYK üyesi Fikri Toros ile Ekonomi Komitesi Başkanı ve PM üyesi Berkan Tokar eşlik etti.

Görüşmede, Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendiren Erhürman, partisinin uzun vadeli kalkınma planlarını da Oda yönetimiyle paylaştı.

İki devletli çözüm tezinin kabul edilmeyeceğini bilmeyen yoktu



Tufan Erhürman, görüşmede, Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu tezlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, altı maddelik önerinin ilk maddesinin iki tarafın statüsünün BM Güvenlik Konseyi tarafından eşitlenmesi talebi olduğuna işaret etti.İki devletli çözüm tezinin “kimse tarafından kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından bilindiğini” dile getiren Erhürman, “Cenevre, Kıbrıs Türk tarafının ‘çözümsüzlük çözümdür’ teziyle masaya gittiği bir formata dönüştü” dedi.Cenevre’de sunulan tezlerden dolayı Kıbrıslı Türklerin “çözüm istemeyen taraf” Rumların ise “çözüm isteyen taraf” pozisyonuna geldiğini savunan Erhürman, zirveden önce bu konuda çeşitli uyarılar yaptıklarını fakat bunların dikkate alınmadığını söyledi.Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in “dünyaya Kıbrıslı Türklerin çözüm istemediğini anlatmaya başlayacağı” görüşünü dile getiren Erhürman, geçen günlerde Rum Dışişleri Bakanı’nın da ABD Dışişleri Bakanı’yla görüştüğünü, ABD’nin de Kıbrıs’ta iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyonu savunduğunu anımsattı.

CTP, bir an önce çözüm istiyor

CTP lideri Erhürman, adadaki “en makul çözümün federal çözüm” olduğu görüşünü yineleyerek, partisinin mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşılması için çaba göstermeye devam edeceğini vurguladı.

Ekonomi çok kötü yönetildi

CTP Genel Başkanı Erhürman, içinden geçilen pandemi sürecinde ekonominin “çok kötü” yönetildiğini, partisinin yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını söyledi. CTP’nin “kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik sistem kurulması için ekonomik, sosyal ve kültürel alanda uzun vadeli kalkınma planları oluşturmaya başladığını” ifade eden Erhürman, iktidara gelmeleri halinde bu planların hayata geçeceğini söyledi.