BM’den yoğun hazırlık

Kıbrıs sorununda bütün tarafların, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey yetkili Jane Holl Lute’un Ada’yı ziyaretinden ve 24 Haziran’daki Avrupa Konseyi’nden çıkacak sonucu beklediği ve bu ziyaret öncesinde ise Kıbrıs sorunu ile İngiliz önerisinin “kaynamakta olduğu” haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Lefkoşa’ya ‘Esneklik’ Baskısı Yapıyor” vurgusuyla aktardığı haberinde Jane Holl Lute’un Atina ve Ankara’ya gittiğini, Ajay Sharma ile de Yunanistan’da görüştüğünü hatırlatarak BM’nin, ortak zemin bulunması argümanının, başta düşündüğü kadar kolay olmadığını anladığını yazdı.

Gazete görüntünün net olmasına, Rum tarafının BM kararlarını, Türk tarafının da iki devleti savunuyor olmasına rağmen Lute’un Rum tarafına esnek olması yönünde baskı yaptığını yazdı. 10 gün önce Ada’da bulunan İngiltere’nin Kıbrıs işlerinden sorumlu yetkilisi Ajay Sharma’nın da Rum yönetimine desantralize federasyon fikrini Türk ve Kıbrıs Türk taraflarının endişelerini dikkate alarak izah edebilirse ortak zemin bulunabileceğine dikkat çektiğini hatırlattı.



Gazete Lute ile Sharma’nın Atina’da, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımları teferruatıyla görüştüklerini yazdı, bu adımların gecikecek gibi göründüğüne dikkat çekti.

Askerlerin iletişimi

Bu arada Kathimerini gazetesinin haberine göre; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki özel temsilcisi Elizabeth Spehar’ın, Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili görüşmeler arifesinde Güvenlik Konseyi’ne 16 Temmuz’da bilgi vermesi bekleniyor.

Kıbrıs’taki iki tarafın askerî güçleri arasında iletişim mekanizması kurulması gereğine gösterge olarak Barış Gücü’nün son yıllarda rutin şekilde işaret ettiği Yeşil Hat’taki durumun (Denya ve Spitfire gerginlikleri) zorluğuna işaret edeceği ileri sürülen rapor temmuz başında hazır olacak. BM Barış Gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’un da önümüzdeki haftalarda Ada’yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu raporunun içeriğini ise Lute’un Ada’da yapacağı temasların belirleyeceğine işaret eden gazete, konuşulanlardan haberdar olan kaynaklarının “hal böyleyken Cenevre’de şekillenen durumun çok da değişme perspektifi olmadığı” kanaatini aktardı.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Haberde yeni bir gayriresmî beşli konferans için gerçekçi planın, BM Genel Kurulu’nun hemen sonrasında, bütün müdahil tarafların Genel Kurul için hazır bulunacağı New York’ta bulunacağı Eylül sonu olduğuna işaret edildi. Kıbrıs’taki iki taraf arasında özlü bir diyalog olmaması nedeniyle bütün gözlerin, NATO toplantısı çerçevesinde 14 Haziran’da Brüksel’de gerçekleşecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmelere çevrildiği vurgulandı.

Gazete Yunan diplomasisinin bu dönemde Türkiye ile ilişkilerin -Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından işaret ettiği gibi- zaman içerisinde normalleşmesine bağlı kaldığını haberine ekledi.