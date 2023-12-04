Uzun süre gizlendiler

Kuzey Kıbrıs’ta 2015 yılından beri kaçak yaşam süren Caspar Tukudawaza ile son bir yıldır muhaceret izni çıkarmayan Nijeryalı Praise Owaoma, kardeşi Glory Owaoma önceki gece gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde yakayı ele verdi.

Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da okullar yolu olarak bölgede tespit edilerek, tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılarla ilgili soruşturma başlatıldığı, ülkede kaçak kaldıkları yıllar içerisinde ne yaptıklarına dair araştırma yapılacağı belirtildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 2 Aralık 2023 tarihinde saat 13.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Okullar Yolunda tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, şüpheli görülerek karakola götürülen zanlıların muhaceret kontrollerinin yapıldığını; Praise Owaoma’nın 23 Ocak 2023 tarihinden beri 313 gün, Glory Owaoma’nın 14 Haziran 2023 tarihinde 171 gün ve Caspar Tukudawaza’nın 30 Aralık 2015 tarihinden itibaren 2 bin 294 gün KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldıklarının belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, İçişleri Bakanlığından soruşturma yapılacağını, zanlıların ülkede kaçak kaldıkları süre içerisinde ne yaptıklarının araştırılacağını belirtti.

Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.