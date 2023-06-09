Türk lirası eridi

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), üretimi gelişmiş, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi gözeten ülkelerde enflasyonun her zaman düşük olduğuna dikkat çekerek, “Ayakları uzatmak istiyorsak yorganı büyütmek için çaba göstereceğiz” dedi.

KTEZO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda krizlerin hızının arttığı ifade edilerek, daha önce ortalama 10 yıl aralıklarla gelen krizlerin, şimdi 1-2 yılda tekrarlanmaya başladığı ve daha etkili ve yıkıcı olduğu kaydedildi.

Bir hafta içinde Türk Lirası’nın değer kaybının yüzde 25’lerin üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, girdilerin artarak, tavan yaptığı, alım gücünün aynı oranda yerlere serildiği ifade edildi.

“Toplum açısından ekonomi neredeyse durdu, sıfır noktasına doğru evriliyor” denilen açıklamada, “Tüketimini üretim ile karşılayamayan, karşılamaya çalışmayan, politik yatırımlar için har vurup harman savuran ülkelerin kaçınılmaz sonu ile karşı karşıyayız” ifadeleri kullanıldı.

“Üretim ve tüketim arasında bir denge olması gerektiği görmezlikten gelinerek, politik amaçlar için harcamaların artırıldığı” savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Bu da bizi değil kriz iflas noktasına getirmiştir… Enflasyonun ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti ve benzer ülkelerde çok yüksek olmasının nedeni budur. Dolayısıyla, kimse laf oyunlarıyla mazeret aramasın. Üretimi gelişmiş, üretim ve tüketim arasındaki dengeyi gözeten ülkelerde enflasyon her zaman düşüktür. Bu gerçeklik de bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. ‘Ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız’… Ayakları uzatmak istiyorsak yorganı büyütmek için çaba göstereceğiz.”