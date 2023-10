Ömer KADİROĞLU

Türkiye Cumhuriyeti bugün 100’üncü kuruluş yılını kutluyor. Gün dolayısıyla Diyalog’a konuşan KKTC vatandaşları “Türkiye tek güvencemiz” diyerek, bunun bilincinde olduklarını söyledi. Vatandaşlar “eğer Kıbrıs’ta çözüm olacaksa Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü şarttır” dedi.

Ortadoğu’da yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, 1974 öncesinde benzeri acıların Kıbrıs’ta da yaşandığına dikkat çekti. Vatandaşlar “bizler barış yanlısıyız ama güvenliğimizi tehlikeye atacak bir oluşuma da karşıyız” diyerek, garantörlük konusundaki kararlılığı vurguladı.

Ne dediler?..

Ahmet Seyfi Kasapoğlu

“Kıbrıs Türkleri açısından baktığımız zaman Türkiye’nin KKTC’deki önemi çok önemlidir. 79 yaşındayım ve canı gönülden Türkiye’nin burayı almasını istiyorum. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü olmadan bir çözümün olması mümkün değildir. Biz Türkiye’ye muhtacız ve asla Türkiye’siz bir anlaşmaya evet demem.”

Ahmet Kiracıoğlu

“Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler için önemi çok büyüktür. Türkiye anavatanımızdır ve Kıbrıs Türkünü destekliyor. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşma ilk zamanlarda kabul edilemez. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü oldukça önemlidir.”

Hasan Ruso

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığı zaman Türkiye oldukça önem taşıyor. Kuzey Kıbrıs’ın anavatanı olan Türkiye’nin garantörlüğü kesinlikle olmazsa olmazdır. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü olmadan bir anlaşma kabul edilemez. Filistin’i görüyoruz bu nedenle Türkiye’nin garantörlüğü olmadan asla burada bir anlaşma kabul edilemez.”

Salman Karışık

“Kıbrıs’la Türkler açısından Türkiye’nin önemi büyüktür. Türkiye’nin buradaki garantörlüğü olmasa burada da Ortadoğu’da yaşananlar yaşanabilir. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşma olmaz muhakkak Türkiye garantörlüğünde bir anlaşma olmalıdır.”

İbrahim Uysal

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığı zaman Türkiye’nin önemi çok büyüktür. Türkiye olmasa burada yaşayamaz ve hiç bir şey yapamazdık. Türkiye güvenliğimizi, sağlığımızı, altyapımızı her şeyimizi sağlıyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türkleri için çok önemlidir. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşma mümkün değil çünkü bizi burada bir saniyede temizlerler ve yaşam hakkı tanımazlar.”

Hilmi Egeden

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığı zaman Türkiye’nin önemi Kıbrıslı Türklerin var oluş sebebidir. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşma kesinlikle mümkün değildir. Kıbrıs’ın kendini koruyacak hiçbir gücü yoktur bu nedenle Türkiye’nin KKTC’deki garantörlüğü oldukça önemlidir.”

Mustafa Küçük

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığında Türkiye’nin buradaki önemi garantör ülke olmasıdır. Kıbrıs’ta Türkiye garantörlüğü olmadan bir çözüm olması mümkün değildir ayrıca ben artık bu ülkede bir çözüm olacağı inancında da değilim.”

Ahmet Miralay

“Türkiye’nin önemi burada oldukça büyüktür. Kıbrıslı Türkler açısından bakıldığı zaman Türkiye’nin önemi büyüktür. Kıbrıs Türkü için Türkiye’nin her açıdan özellikle garantilerimiz açısından önemi büyüktür. Çünkü karşımızdaki unsurun ada üzerinde hâkimiyet kurma emelinden vazgeçtiği söylenemez. Dolayısı ile Türkiye’siz KKTC olmaz. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir çözüm olması asla ve asla mümkün değildir. Türkiye bize burada can güvenliği ve ekonomik güvenlikler sağlıyor. Karşımızdaki Türkiye’nin bir fırsatını bulsa bizi temizleyecek.”

Mehmet Özoğul

“Kıbrıs Türkleri açısından Türkiye’nin önemi çok büyüktür. Türkiye’siz bir şey yapabilme şansımız yoktur. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içeren bir anlaşmadan başka bir anlaşma kabul olmamalı. Türkiye’nin garantörlüğü olmadan olmaz.”

Mehmet Ali İnce

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığında Türkiye’nin önemi kesinlikle tartışılmamalıdır. Türkiye’nin buradaki önemi çok büyüktür. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşma kesinlikle olmaz. Bugün Filistin’i görüyoruz. 1974 yılında Türkiye adaya çıkmasaydı bugün Filistin’in yaşadıklarını 1974 yılında biz yaşayacaktık.”

Mustafa Alsancak

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türkleri için önemi çok büyüktür. Türkiye bizim her şeyimizdir. Türkiye halkı ve idarecileri ellerinden gelen yardımı ve desteği bizlere yapıyorlar. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü olmayan bir anlaşma kabul edilemez. Türkiye’nin garantörlüğü mutlaka burada olmalıdır.”

Şükrü Rona

“Kıbrıslı Türkler açısından bakıldığı zaman Türkiye KKTC için önemli bir figürdür. Türkiye burası için garantör bir ülkedir. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğü olmadan bir çözüm olması mümkün değildir. Rumların Türklere adil davranmayacağını veya birleşmeyi kabul etmeyeceğini düşünüyorum bu nedenle de Türkiye’nin garantörlüğünde bir çözüm olmalıdır.”

Eşref Cenkci

“Türkiye’nin Kıbrıs Türkleri için çok çok büyük bir önemi vardır. Türkiye olmasa biz burada duramazdık. Türkiye özellikle de başında Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunması bizler için büyük bir nimet ve büyük bir kurtuluştur. Biz Türkiye’siz asla ayakta duramayız. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşmanın olması asla ve asla kabul edilemez.”

İsmet Yerebakan

“Kıbrıs Türkleri açısından bakıldığında Türkiye’nin önemi çok büyüktür. Türkiye’nin burada garantör ülke olması çok önemli bir durumdur. Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir çözümün olması doğru olmaz. Türkiye garantörlüğünde bir çözüm olması gerekiyor.”

