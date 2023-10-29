15 günde yargı

Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde Lefkoşa’da bir apartman dairesinde tespit edilen 7 Nijeryalı zanlı ile yolda yürürken şüpheli görülerek, kaçak olduğu anlaşan bir şahıs dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada tümü Nijeryalı olan 8 zanlının ülkede izinsiz kaldığı belirtilerek, cezaevine gönderilmeleri talep edildi.

Duruşmada 8 kaçaktan 7’sinin Lefkoşa’da aynı apartman dairesinde kaldığı ve yapılan baskın sonucu yakalandığı açıklandı.

Polis, 23 Ekim 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da Öncü Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine yapılan baskında Nijerya uyruklu 7 kişi tespit edildiğini söyledi.

Polis, apartman dairesinde tespit edilen Chidera Miracle Okoye'nin 14 Aralık 2022 tarihinden itibaren 314 gün, Aderonke Adedekun’nun 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren 640 gün, Leonard Chibuzor Ikwuobodo’nun 29 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 878 gün, Abisola Kashifat Adebısı'run 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren 545 gün, Nosakhare Roland’ın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 329 gün, Jonathan Chigozie Okpe’nin 30 Eylül 2020 Tarihinden itibaren bin 59 gün ve Kingsley Azubuike’nin 26 Nisan 2020 tarihinden itibaren bin 276 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa’da Bolu Yolu Sokat’ta tespit edilen Nijeryalı Plagnan Solomon’un da 12 Şubat 2022 tarihinden beri 558 gün KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını söyleyerek, zanlıların 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 15 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmesine emir verdi.