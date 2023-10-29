Adımlar farkındalık için atıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi, UBP Kadın Kolları ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği iş birliği ile “Kansere Göğüs Gerelim” temasıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş sırasında “Self-Check” karekod uygulamasının tanıtımını içeren broşürler dağıtıldı. UBP'den yapılan açıklamaya göre, farkındalık yürüyüşü Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel himayelerinde yapılırken, Başbakan Ünal Üstel de yürüyüş öncesinde etkinliğe katılarak destek belirtti. Zerrin Üstel, meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinliğin önemine vurgu yaptı ve “Kadın kollarımıza, Lefkoşa ilçemize ve etkinliğe katılan kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu tarz etkinliklere katılarak farkındalığı hissedelim ve hissettirelim” dedi. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de düzenlenen etkinliğin anlamının büyük, temasının ise çok güçlü olduğuna dikkat çekti. Yürüyüş öncesinde basına kısa bir demeç veren Başbakan Ünal Üstel ise UBP Kadın Kolları, UBP Lefkoşa İlçesi ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teşekkür ederek, sağlıkta farkındalık yaratmak adına düzenlenen bu tarz etkinliklerin önemine vurgu yaptı.



Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023, 02:36