Çocuk parkında operasyon

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbar ile harekete geçen Narkotik Şube ekipleri, eski Lemar yakınlarında bulunan çocuk parkına ait oto park alanında operasyon düzenledi. Park halindeki araçta arama yapan polis, 40 gram uyuşturucu ele geçirirken, Abdullah Şen ile Beytullah Alakuş’u tutukladı. İki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Özdesoy mahkeme verdiği ifadesinde, 19 Ekim 2020 tarihinde alınan bir bilgide HB 346 plakalı araçta uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Makul güç kullanıldı

Söz konusu aracın Terminal bölgesindeki çocuk parkına ait oto park alanında tespit edildiğini söyleyen Özdesoy, aracın yanına gidildiğinde zanlı Abdullah Şen’in aracın yanında otururken, zanlı Beytullah Alakuş’un ise şoför koltuğunda otururken tespit edildiklerini açıkladı.

Zanlı Şen’in kaçmaya çalışırken makul güç kullanılarak alıkonulduğunu zanlı Alakuş’unda aynı anda alıkonulduğunu söyleyen Ödesoy, akabinde araçta arama yapıldığını kaydetti. Yapılan aramada torpido gözünde toplam 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve zanlıların tutuklandığını açıklayan Özdesoy, yapılan soruşturmada maddeleri aynı gün birlikte bir kişiden aldıklarının öğrenildiğini ifade etti. Özdesoy, mesele ile bağlantılı bir kişinin daha arandığını kaydetti. Soruşturmanın yeni başladığını aktaran Özdesoy, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 10:24