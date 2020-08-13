Türkiye’ye tam destek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin, Yunanistan’la Mısır’ın Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara “dur” demesinin şart olduğunu belirterek, Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar desteklediklerini vurguladı.

Başbakan Tatar yazılı açıklamasında; Doğu Akdeniz’in “bir barış, refah, iş birliği denizine” dönüşmesini engelleyenlerin her türlü barışçı girişimi boşa çıkaran Yunanistan, Mısır ve onların arkasındaki güçler olduğuna dikkati çekti.

Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“Türkiye, Almanya ve AB’nin ricası üzerine diplomasiye şans tanımak ve diyalog kanallarını yeniden canlandırmak amacıyla bir süre önce Oruç Reis sondaj çalışmalarını durdurmuştu. Ancak Türkiye’nin bu iyi niyet jesti karşılık görmedi.

Yunanistan diyalog konusunda samimi ve dürüst olmadığını 6 Ağustos 2020 tarihinde Mısır ile yaptığı korsan anlaşma ile ortaya koydu. Bu anlaşmanın tek amacı Türkiye ile Libya’nın Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı konusunda yaptıkları anlaşmayı etkisiz hale getirmek. Tabii ki Türkiye buna izin veremezdi ve vermedi. Oruç Reis evvelce planlanan sismik araştırma faaliyetine 10 Ağustos itibariyle yeniden başladı.

Yunanistan’ın Türkiye’nin faaliyetine itiraz etmesinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur.

Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin kıta sahanlığını kesmesi uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyet ilkesine aykırıdır.

Türkiye’nin, Yunanistan’la Mısır’ın Doğu Akdeniz’de tezgahladıkları oyunlara dur demesinin şarttır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olarak Türkiye’nin attığı adımları sonuna kadar destekliyoruz…”

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2020, 10:35