Turuncu çanta aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, 27 Mayıs’ta kurşunlanan Mustafa Zorer Motors ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Polis, önceden tutukladığı Ahmet Erişik ve Selkan Can’dan sonra olayda kullanılan tabancayı Ahmet Erişik’ten alarak saklamakla suçlanan Seymen Çimen, Hüseyin Tulup ve Sezen Sezer isimli 3 kişiyi gözaltına alarak mahkemeye çıkardı. Detaylı şekilde araştırma yapan polis, olayın ardından Ahmet Erişik’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bir araç ile Girne’ye aranmakta olan bir arkadaşının evine giderek, içerisinde olayda kullanılan tabancanın bulunduğu turuncu spor çantayı Seymen Çimen’e teslim ettiğini belirledi.

Zanlı Seymen Çimen de itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verirken, polis mesele kapsamında belirlediği bir salon aracı durdurdu ve araç sürücüsü Hüseyin Tulup ile araçta yolcu olarak bulunan Sezen Sezer isimli genç kadını gözaltına aldı. Polise ifade veren Sezen Sezer, turuncu çantayı teslim aldıklarını itiraf etti. Polis şimdi içerisinde en önemli emare olan tabancanın içerisinde bulunduğu turuncu spor çantayı arıyor.

İz sürüldü Seymen’e ulaşıldı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hakan Özçürümez, 27 Mayıs 2023 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Gazimağusa’da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors isimli galerinin vitrin camı ve duvarına toplamda 2 el ateş edildiğini ve mesele ile ilgili olarak Ahmet Erişik ile Selkan Can’ın önceden tutuklandığını anımsattı. Polis Ahmet Erişik’in cep telefonu dökümü incelemelerinde, olayın akabinde Ahmet Erişik’in Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden bir araç ile Girne’de bulunan ve mesele kapsamında halen aranmakta olan bir arkadaşının evine gittiğini ve içerisinde olayda kullanılan tabancanın olduğu turuncu renk spor çantayı zanlı Seymen Çimen’e teslim ettiğinin belirlendiğini anlattı. Polis, Seymen Çimen’in konu ile ilgili itiraf niteliğinde bir ifade verdiğini söyledi.

Hüseyin ve Sezen de tutuklandı

Soruşturma kapsamında olayla ilgili bir salon araç daha belirlendiğini ve konu aracın Girne’de tespit edilerek durdurulduğunu belirten polis, sürücü Hüseyin Tulup ve araçta yolcu olarak bulunan zanlı Sezen Sezer’in gözaltına alındığını ifade etti. Polis, Sezen Sezer’in ifade vererek turuncu çantayı teslim aldıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü, turuncu çantanın ve içerisindeki tabancanın arandığını, ayrıca mesele kapsamında aranan bir şahıs olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.