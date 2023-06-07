Yatılı tedavi görecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Üroloji Uzmanı Sadrettin Tuğcu’yu 4 yerinden bıçaklayarak yaralayan Çağan Ertuna’nın yapılan kontrollerde, akıl sağlığının yerinde olmadığı ve psikoz hastası olması nedeniyle cezai ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yatılı tedavi görmesi hususunda emir verildi. Mahkemeye şahadet veren ve hazırladığı raporu sunan Psikiyatri Uzmanı Neriman Fidanlı, Çağan Ertuna’da yapılan tüm kontrol ve tetkikler sonucu, psikoz hastası olduğunun tespit edildiğini ve akıl sağlığının yerinde olmadığının belirlendiğini bildirdi. Mahkeme, verilen şahadet ve sunulan rapor sonucu, Çağan Ertuna’nın cezai ehliyeti olmadığının anlaşıldığını ve bu aşamada yargılanmasının mümkün olmaması nedeniyle, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sağlığına kavuşuncaya değin yatılı olarak tedavi görmesine karar verdi.

