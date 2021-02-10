Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Gönyeli’de kaldığı evde ve tasarrufunda 85 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Amro Hasan Ali Elbashabsheh hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 2 Şubat 2021 tarihinde önce zanlının üzerinde daha sonra Gönyeli’de kaldığı evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan arama sonucunda zanlının üzerinde 29 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olan sarma sigara bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının evinde ise 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini dile getirdi.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verdiğini; uyuşturucu maddeleri 30 Ocak 2021 tarihinde Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıstan bin 500 euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini vurguladı. Zanlının soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.