Hareketli anlar yaşandı

Güney Kıbrıs’ta Halepianes bölgesinde dün akşam hareket halindeki arabaya 5 el ateş açıldı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; motosikletli iki kişi yolda giden araca ateş etti. Araç sürücüsü bir süre gittikten sonra aracı durdurdu ve polisi aradı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 38 yaşındaki aracın sürücüsü Kıbrıslı Rum yara almadı.

Rum basınında yer alan haberlere göre araç sürücüsü, Larnaka'dan Lefkoşa'ya döndüğünü ve Halepianes bölgesine giderken gürültü duyduğunu söylediği belirtildi.

Bir benzin istasyonunun yanına park eden sürücünün, yüzleri kapalı bir motosiklette iki kişiyi gördüğünü, o anda ateş edildiğini söylediği aktarıldı.

Sürücü, polisle iletişime geçip olayı ihbar etti. Yetkililer, şu ana kadar yapılan incelemelerde, at yetiştiricisinin aracına en az beş el ateş edildiğini tespit etti.

Yetkililer, failleri bulmak amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarından görüntü topladı.

