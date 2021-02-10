10 dakika erken açtı, 3 bin 820 lira ceza yedi

Çiğdem AYDIN

Lefkoşa’da market işleten Nazmi Demir, iş yerini 10 dakika erken açınca 3 bin 820 lira ceza yazıldı. Coronavirüs nedeniyle işlerin seyreldiği günlerde bir asgari ücret tutarında ceza yazılan Nazmi Demir, isyan etti. “10 dakika için böyle cezalar yazılırsa biteriz ”diyen Nazmi Demir, “Zaten kazancımız artık azaldı, bu kadar ceza çok fazla değim mi ?” diye sordu. Nazmi Demir şunları söyledi: “Tedarikçiler gelmek zorunda. Günlük gıdalar mevcut, şimdi biz bu malları saat 17.00’den sonra alırsak kimlere satacağız lütfen insaf edip düşünsünler. İş yerimize iki yoğurtçu geldi ve sadece 10 dakika geçmeden, yetkililer geldi ve 10-15 dakika kadar geçtiği için bana ceza yazdılar. Yetkili beni uyarmadan sadece 3 bin 820 Türk Lirası ceza yazdı ve gitti. 10 dakika için yazılan bu ceza hangi vicdana sığar.

Müşteri olsa ve ceza yazsalar anlarım ama tedarikçi içerdeyken bu durumla karşılaşmak beni oldukça üzdü. Her gün böyle cezalar yazılırsa nasıl geçineceğiz, lütfen bu sesi duyun. Ayrıca hangi tedarikçi nasıl yetişsin 1 veya 2 günlük gıdalar oldukça hassas, bunlar bayatlarsa ne olacak. 10 veya 15 dakika için bu cezalar olmamalı, zaten kazancımız artık kıt durumda. Giderlerimiz var ailemiz var artık şaşırdık bu durumdan. Üstüne birde bu durum olunca resmen yaşama sevincimiz gidiyor Bu zamanlarda toplum olarak birbirimize destek olmalıyken bu koşullar ile dayanışma içinde olamayız.”