Onur ULAĞ

Merkezi Cezaevi’nden firar eden tutuklu Rus uyruklu Alexsandr Satlaev’i yakalamak için dün geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Firarın ardından vatandaşların ihbarını değerlendiren polis, Satlaev’in Dikmen bölgesinde görüldüğünü tespit etti.

Lefkoşa ve Girne polis müdürlüklerine bağlı Çevik Kuvvet, Cürümleri Önleme, Adli Şube ekipleri Satlaev’i bulmak için dün saat 18.00 sıralarında Dikmen’e hareket etti.

Polis ekipleri Dikmen’de yaptıkları aramada bir sonuca ulaşmazken, ilerleyen saatlerde Boğaz’da operasyon yapıldı. Burada yapılan aramalarda sonuçsuz kalınca Alexsandr Satlaev’i arama çalışmaları için Ciklos bölgesine yoğunlaşıldı.

Polis ekiplerinin, Ciklos mevkiinde aramalarına, Güvenlik Kuvvetlerine ait bir helikopter de havadan destek verdi.

Ciklos, mevkiinde saat 24.00 sıralarına kadar yapılan aramalar da sonuçsuz kaldı. Polis ekipleri, geç saatlere kadar aramaları sürdürdü.

Dikmen’i gezdi

Bu arada Alexsandr Satlaev’in firar ettikten sonra Dikmen bölgesine gittiği ortaya çıktı. Bölgedeki bir işyerine ait güvenlik kamerasında Alexsandr Satlaev’in bölgede gezerken kayda giren görüntüleri ortaya çıktı.

Firarinin fotoğraflarını paylaşan polis, Alexander Satlaev’i görenlerin haber vermesini istedi.

Nasıl firar etti

İddialara göre; önceki gün kaçan Alexsandr Satlaev, cezaevi içerisinde rögara girip saklandı.

Satlaev, yemek arabasının cezaevine giriş yaptığı sırada kapının açılmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden çıkıp, koşarak kaçtı.

Alexsandr Satlaev, Dikmen’e yaklaştığı esnada sabit kontrol merkezinde bulunan polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Firari, buradan da bir ayakkabısının ayağından çıkmasına rağmen koşarak gözden kayboldu.

Neden cezaevindeydi

Girne’de düzenlenen operasyonda tutuklanan Alexander Satlaev’in 22 Eylül 2019 tarihinde, Girne’de Yaz Gülü Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın altında, H.K isimli kadının arkasına gizlice geçtiği ve boğazını sıkıp bayılttığı belirtilmişti. Sanığın daha sonra içerisinde 300 TL ile 35 Euro para bulunan çantayı alarak kaçtığını kaydedilmişti.

Sanığın Rusya’da polis müfettişi olduğu dönemde 4 kadına tecavüz ettiği, 4 kadına karşı da girişimde bulunduğu belirtilmişti. Soruşturmanın ardından sanık, 4 Ekim 2019 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.