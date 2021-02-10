Neler oluyor?

Onur ULAĞ

Gönyeli’de kısa bir süre önce 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’in ardından aynı bölgede kalan Mohamad El Boubou (23) da evinde ölü bulundu. Sadece 4 gün arayla iki yabancı uyruklu öğrencinin evinde ölü bulunması dikkat çekti.

Elde edilen bilgilere göre; 23 yaşındaki Mohamad El Boubou, Gönyeli’de Anayurt Sokak üzerinde bulunan evinde dün saat 20.00 sıralarında ölü olarak bulundu. Mohammad El Boubou’nun evinde uyuşturucu hap bulunduğu iddia edilirken, narkotik polisinin de soruşturmaya dahil olduğu kaydedildi. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada ise ceset üzerinde yapılan incelemeler sonucu herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı, asıl ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtildi.

El Boubou’nun aslen Lübnan uyruklu olduğu ve üniversite için adada bulunduğu, Yakındoğu Üniversitesi’nde okuduğu öğrenildi.