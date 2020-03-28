Tutuksuz yargılanacak

Suna ERDEN

Sokağa çıkma yasağına rağmen Girne’de arabasıyla turlarken uyuşturucu ile yakalanan Filistin uyruklu öğrenci Noureddın Wael Sharer Almoni hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 23 Mart 2020 tarihinde saat 20.40 sıralarında sokağa çıkma yasağı olduğu halde Girne’de aracıyla gezen zanlı Noureddın Wael Sharer Almoni’nin durdurularak kimlik kontrolü yapıldığını söyledi. Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi nedeni ile üzerinde arama yapıldığını belirtti.

Polis memuru, yapılan aramada zanlının pantolonunun sol cebinde uyuşturucu ezme aleti ile yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu ifade etti. Polis, araçta yapılan aramada ise sigara paketi içinde hintkeneviri olan elle sarılı sigara, aracın paspasının üzerinde yine elle sarılı içinde uyuşturucu olan ucu yanık sigara bulunarak emare alındığını belirtti.

Kefaletle serbest kaldı

Polis, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada da salon kısmında tepsinin içinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.