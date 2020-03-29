Lemar, belediyelerle işbirliği halinde ihtiyaçlı ailelere 150 bin liralık ürün yardımı yaptı

Ülkemizin lider perakende markası Lemar, içinde bulunduğumuz zor süreçte; yerel Belediyelerle işbirliği halinde bakıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ülkemizin her köşesine yardım elini uzatıyor.

Belediyelerle istişare halinde, yetkililerin özel talepleri doğrultusunda Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Çatalköy ve Alsancak Belediyeleri’nin Sosyal Yardımlaşma Müdürlükleri’ne teslim edilen ürünler ve yardım paketleri binlerce vatandaşımıza ulaşıyor. Belediyelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen yardım paketlerinde; Bakliyat, yağ, salça, makarna, balık konservesi ve yemekler, çorba, yumurta, süt, çay, şeker, meyve suyu, fındık kreması, çocuklar için atıştırmalık ürünler, bebeklere mama ve bezlerin yanı sıra çeşitli temizlik ve hijyen ürünleri (çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, havlu, ıslak mendil ve tuvalet kağıdı) de bulunuyor.

Konuya ilişkin bilgi aldığımız Lemar Süpermarket Genel Müdürü Rüstem Önkal; ‘Ülkemiz genelinde yaklaşık 15-20 gündür devam eden Corona Virüs vakaları neticesinde bakanlıklarımızın aldığı tedbirleri yakinen takip ediyor, mağazalarımızda çalışanlarımız ve müşterilerimizin sağlığını koruyacak tüm önlemleri aksatmadan almaya çalışıyoruz” dedi.





Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 11:31