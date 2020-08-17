Gerilim sürüyor

Doğu Akdeniz’de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in Kıbrıs açıklarında faaliyete başlaması Türkiye ile Yunanistan arasında tansiyonun yükselmesine neden olurken, yeni bir hamle daha yapıldı.

Türkiye bir kez daha NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Yavuz gemisinin, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ın güneybatısında petrol ve doğal gaz arayacağı duyuruldu.

Türkiye’nin bu hamlesi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-NAVTEX" yayımladı. Avrupa Birliği’nden de (AB) Yavuz sondaj gemisi için ilan edilen NAVTEX'e tepki geldi. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NAVTEX'in Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın anlaşma yaptığı sınırlar içerisinde kaldığını iddia etti.

Yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye bir kez daha NAVTEX ilan etti. Yavuz gemisi, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs’ın güneybatısında petrol ve doğal gaz arayacak. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan NAVTEX duyurusunda, 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs adasının güneybatısında sondaj çalışmaları yapılacak. Doğu Akdeniz’deki çalışmaları Yavuz gemisi yapacak.

Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak.

Belirlenen sahalarda 1 aya yakın doğal gaz ve petrolün izi sürülecek. Sondaj faaliyeti 15 Eylül’de sona erecek.

Türkiye, NAVTEX duyurusunda “Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur” notuyla uyarıda bulundu.

Rum Yönetimi karşı NAVTEX yayınladığını duyurdu

Türkiye’nin bu hamlesi üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de "karşı-NAVTEX" yayımladı. Rum radyosuna göre, Rum yönetimi, Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayımlanan “karşı-NAVTEX”i ile Türkiye’nin yeni NAVTEX’inin “yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu” iddiasını ortaya attı.

AB'den Türkiye'nin yeni NAVTEX ilanına tepki

AB’den Yavuz sondaj gemisi için ilan edilen NAVTEX'e tepki geldi. Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NAVTEX'in Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın anlaşma yaptığı sınırlar içerisinde kaldığını iddia etti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etmesinin gerilimi artırdığını savunarak, geniş kapsamlı diyalog çağrısında bulundu.

Borrell, yaptığı açıklamada, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmaları için ilan edilen NAVTEX'in Kıbrıs Rum Kesimi ile Mısır'ın iddia ettiği sınırlarda kaldığını savundu.

Diyalog ve müzakerenin istikrar ve kalıcı çözüme giden tek yol olduğunu belirten Borrell, Türkiye'nin faaliyetlerini durdurarak AB ile geniş kapsamlı diyaloğa girmesini istedi.