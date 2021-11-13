Üçü cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Nijerya’dan valizle getirilen ve Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokulan 2 buçuk milyon TL değerindeki 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkeneviriyle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyon kapsamında tutuklanan 7 kişiden Ugochukwu Ezekiel Ugwu, Ruth Iyamu, Ogecchukwu Maureen ve Yasmine Uthman’ın suçsuz olduğu anlaşıldı.

Suçla bağı tespit edilen Jennifer Trayc Ohunyon Ibunola Ruben Oliver ve Louis Ekene Ubah dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin ve 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini anımsattı.

Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı düzenlenen operasyonda Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketine gelen paketin içerisinde uyuşturucu olduğunu belirlediklerini açıkladı. Polis, kargoyu almaya gelen Ibunola Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı. Polis, kargo paketi içerisinde yapılan kontrolde piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis memuru, Ibunola Ruben Oliver’den yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığını ve yine aynı şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı.

Uyuşturucudan yüklü para kazandı

Polis, Louis Ekene Ubah’ın da Girne’deki ikamet adresinde tespit edildiğini söyledi.



Polis, Louis Ekene Ubah'ın Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.Polis, Louis Ekene Ubah'dan yapılan soruşturmada ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bir kısmını 27 Ekim 2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.Polis, Louis Ekene Ubah'ın uyuşturucunun 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Uyuşturucuyu Jennifer getirdi

Polis, Jennifer Trayc Ohunyon’un da 20 Ekim 2021 tarihinde Nijerya Havalimanı’nda Ruben Oliver Ibunoluwa'nin yönlendirmesiyle içerisinde uyuşturucu olan valizi teslim alarak, KKTC'ye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının getirdiği valizi Ruben Oliver Ibunoluwa'ya teslim ettiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kısmen suçlarını itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.