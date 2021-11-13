‘Hizmet kalitesi düşüyor’

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turuncu ülkelerden gelen çift aşılı veya hastalığı geçiren kişilerde aranan 72 saatlik negatif PCR/Antijen test sonucu uygulamasına son verilmesini istedi.

KITSAB’dan yapılan açıklamada, ekonomiye canlılık kazandırmak için yurt dışından yolcu kabul edilmesinin büyük önem taşıdığına işaret edilerek, turuncu kategorideki ülkelerinden gelen misafirlere Ercan Havalimanı varışında uygulanan PCR/Antijen testlerinin, mevcut hizmet kapasitesini düşürdüğü ve uygulamayı zorlaştırdığı belirtildi.

Ercan’daki personel yetersizliği, yeni terminal binasının henüz hizmet verecek duruma getirilememesi ve mevcut terminal binasına yatırım yapılmamasından dolayı ülkeyi ziyaret eden yolcuların mağdur olduğu savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Seyahat acentelerimiz yolcu kabulü esnasında büyük sıkıntılar yaşamakta ve ülke turizmi üzerinde oldukça kötü bir intiba bırakılmaktadır.Test uygulamasının son bulmasıyla Ercan Havalimanı’nda test işlemleri sırasında yaşanan yığılmalar da bitecek.Ülkemizin dünyaya açılan kapısı konumundaki Ercan Havalimanı’nın birtakım düzenlemeler ile ivedi olarak rahatlatılması, yolcuların ve seyahat acentelerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir. Hükümetimizi bu konuda acil önlemler almaya çağırır, bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğimizi duyururuz.”