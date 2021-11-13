Cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da sabaha karşı bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Goodluck Osakpolor Ogbebor’ın alkollü olduğu ortaya çıktı.

Zanlıdan alınan kan örneklerinin incelendiği; 98 miligram alkol tespit edildiği açıklandı.

Zanlının kanında uyuşturucu olup olmadığıyla ilgili test sonucunun da önümüzdeki hafta belli olacağı öğrenilirken, daha önce aylar süren analizlerin kısa sürede tamamlanması dikkat çekti.



Elde edilen bilgilere göre; Devlet Kimya Laboratuvarının geliştirildiği; yeni cihazlar alındığı, bu nedenle uyuşturucu tespiti için örneklerin artık Türkiye’ye gönderilmediği bilgisi elde edildi. Bu nedenle 6 veya 8 ayda belli olan sonuçların bir haftadan az sürede tespit edilir hale geldiği öğrenildi.Teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlının daha önce uyuşturucu suçundan tutuklandığı da açıklandı.Soruşturmayı yapan polis, kazanın 7 Kasım saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis, PM 626 plakalı salon aracı aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde Dr. Fazıl Küçük Caddesine doğru kullanan Goodluck Osakpolor Ogbebor’un virajda direksiyon hakimiyetini kaydederek, yolun solundan çıktığını, önce bordür taşlarına ardından kaldırıma çarpıp takla atarak tavanı üzerinde sürüklendiğini söyledi. Polis, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Odion Maureen Paulinus’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini, sürücü Goodluck Osakpolor Ogbebor, yolcular Micheel Uyiose ve Toyin Ogunfeyimi’nin de yaralandığını ifade etti. Polis, yaralıların kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını söyledi.Polis, alkol testi için zanlıdan alınan kan örneklerinin sonucunun çıktığını; 98 miligram alkol tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, 2021 yılı Şubat ayında uyuşturucu suçundan teminata bağlandığını belirtti. Polis, aktardığı olgular ışığında zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde kalmasına ve ehliyetine geçici olarak el konulmasına emir verdi.