Zehir soluduk

Ömer KADİROĞLU

Güngör çöplüğünde önceki gece başlayan yangın dün de devam etti. İtfaiye ekipleri, Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerleri geç saatlere kadar yangına müdahale etmek için bölgede bekledi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, çöplükten çıkan zehirli dumanlar, rüzgârın etkisi ile Haspolat, Hamitköy ve Lefkoşa bölgelerini ciddi şekilde etkiledi. Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, yangından dolayı Lefkoşa’yı koku sardığını belirterek, “Milyonlar harcanmış bir tesis, yazık çok yazık” ifadelerini kullandı.

Ekipler hazır bekletildi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; çöplükte önceki gece 22.30 sıralarında başlayan yangına itfaiye ekiplerinin çöplük alanda bekletildiği bilgisi verildi. Çöplük alanındaki yangının kontrollü bir şekilde yanmaya devam ettiği belirtildi.



Öte yandan Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerlerinin de bölgede hazır bekletildiği açıklandı.

Yazık çok yazık

Bölge halkı yakın mesafelerinde üst üste çıkan yangınlar dolayısıyla kapı pencere açamaz hale geldiklerini ifade ederken, sürekli alevlerin yükseldiği çöplükle ilgili önlem alınmasını istedi.

Bir eleştiri de Cumhuriyet Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman şunları belirtti:

“Güngör’de yangın çıkmaz, çıkarılır! Dikmen vahşi çöp döküm alanı idi. Ülkenin dört bir tarafında olanlar gibi... Güngör ise modern bir katı atık depolama sahası... Milyonlar harcanmış bir tesis… Eksikliklerinin giderilmesi, diğer çöp alanlarının da rehabilite edilip transfer istasyonları ile çöplerin buraya ulaşmasının sağlanması gerekirken bütün Lefkoşa boğucu bir koku altında. Yazık, çok yazık.”