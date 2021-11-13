Herkes şokta

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Çayönü köyünde 76 yaşındaki M.K. isimli adam torununa 5 yaşından 9 yaşına kadar cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay bölgede infiale yol açarken, zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının şu anda 14 yaşında olan torununa 2012 ile 2016 yılları arasında cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.



Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yılmaz Güney, zanlı M.K’nin, 2012 ile 2016 yılları arasında, torunu olan küçük kız çocuğunun, cinsel organını okşamak, dudağından öpmek ve kendi cinsel organını ellettirmek sureti ile cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu söyledi. Olayın9 Kasım 2021 tarihinde bildirildiğini ve zanlının tutuklandığını belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

30 bin TL ödedi

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 30 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.