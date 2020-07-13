Üçüncü paket yolda

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, reel sektörde bir hareket sağlayabilmek için birinci ve ikinci ekonomi paketlerin açıklandığını, yükseköğrenim ve turizm ayağı için de bir üçüncü ekonomik paket hazırlandığını belirtti. Dış politikaya da değinen Özersay, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de var olan kaynaklardan hakkı olan payı almanın ötesinde bu bölgede iradesine başvurulmadan adım atılamayacak bölgesel bir aktör olabileceğini vurguladı.

Doğru zamanda doğru önlemlerin alınması nedeniyle başarılı bir pandemi süreci geçirildiğine de işaret eden Özersay, tüm dünya ülkeleri gibi KKTC’nin de etkilendiğini ancak sağlık basamağının güvenli bir şekilde tamamlandığını söyledi.

HP Alayköy’ü ziyaret etti

Halkın Partisi (HP), Alayköy’ü ziyaret ederek vatandaşla bir araya geldi. Ziyarette hazır bulunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hem devam etmekte olan pandemi sürecine, alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi, hem de vatandaşın sıkıntılarını dinledi, sorularını yanıtladı.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gelen soru üzerine Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı görevinin uluslararası alanda Kıbrıs Türk halkının en üst kabul gören noktası olduğuna dikkat çekti. Özersay, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de var olan kaynaklardan hakkı olan payı almanın ötesinde bu bölgede iradesine başvurulmadan adım atılamayacak bölgesel bir aktör olabileceğini ve bu alanlardaki tecrübe ve birikimini cumhurbaşkanı görevini üstelenmesi durumunda hayata geçirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Özersay konuşmasında, kavga etmek için değil dik duruş göstererek Kıbrıs Türkü’nü bu zenginliğe, doğal kaynaklara ortak etmek için çalışmaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

YÖDAK’a görevler düşüyor

Özersay, ülkede artan üniversite sayısı ve bu üniversitelerin niteliğine ilişkin soru üzerine, bu konuda YÖDAK’a büyük görev düştüğünün, üniversitelerin en iyi şekilde denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu noktada Cumhurbaşkanı’nın YÖDAK’a atayacağı kişilerin önemli olduğuna işaret eden Özersay, siyaseti kendi çıkarları için değil, halkın menfaati için yapan kişilerin devlet kadrolarında olması gerektiğine belirtti.

Önlemler imkanlar dâhilinde

Doğru zamanda doğru önlemlerin alınması nedeniyle başarılı bir pandemi süreci geçirildiğine işaret eden Özersay, tüm dünya ülkeleri gibi KKTC’nin de etkilendiğini ancak sağlık basamağının güvenli bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Bu süreçte atılan adımlarla ilgili de konuşan Özersay şunları söyledi:

“İmkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ne olursa olsun paniğe kapılmadan ama tedbiri de elden bırakmadan bu süreci de başarıyla atlatacağız. Reel sektörde bir hareket sağlayabilmek için birinci ve ikinci ekonomi paketler açıklandı. Yüksek öğrenim ve turizm ayağı için de bir üçüncü ekonomik paket açıklanacak. Devletimiz bu süreçte vatandaşına sahip çıktı. Çoğu ülke yurtdışındaki vatandaşlarını ülkesine getiremezken biz bu küçük adada bunu başardık. Pandemi sürecine takılı kalmadan, çok önemli yasalar meclisten geçirildi. Bunlardan biri de Tüketici Kredileri Yasası’ydı. Tüketiciyi tam anlamıyla koruyan bu yasa Halkın Partisi’nin milletvekillerinin önerisiyle geçirildi. Yine daha önce Halkın Partisi’nin talep ettiği meclisin yaz aylarında da açık kalması konusunda hemfikir olundu ve çalışmaya devam ediliyor.”