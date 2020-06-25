Uçuşlarda erteleme sinyali

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün gece geç vakitte yaptığı açıklamada 1 Temmuz tarihinin şartlara göre revize edileceğinin belirtildiğini anımsattı

Uçuşlarda erteleme sinyali
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar kurulu kararı olarak ortada duran, açılım tarihi olarak görülen 1 Temmuz tarihi ili ilgili nihai kararın en kısa sürede verileceğini söyledi.
Pilli, “Zaten bu tarihi açıklarken tarihin şartlarına göre yeniden revize edileceğini de açıkça belirtmiştik. Kimse kuşku duymasın, Bakanlar Kurulumuz bu konuda da en doğru kararı üretecektir” dedi.
Yaşanacak açılımdan sonra gelişlerle ilgili düşüncelerini ve endişelerini Bakanlar Kurulu'nda sıklıkla aktardığını hatırlatan Pilli sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bazı kabine arkadaşlarımız 1 Temmuz’daki açılımla ilgili endişeli olduğunu söylüyor. Ben bunu günler öncesinde söylemiş, hızlı açılımı savunan herkesi endişeli olması gerektiği noktasında da uyarmıştım. Benimle aynı noktaya gelmeleri sevindiricidir.
Sağlık, siyasete alet edilemeyecek kadar ciddi ve toplumsal sorundur.  
Bakanlar kurulu kararı olarak ortada duran, açılım tarihi olarak görülen 1 Temmuz tarihi ili ilgili nihai kararı en kısa sürede vereceğiz. Zaten bu tarihi açıklarken tarihin şartlarına göre yeniden revize edileceğini de açıkça belirtmiştik. Kimse kuşku duymasın, Bakanlar Kurulumuz bu konuda da en doğru kararı üretecektir.”

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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