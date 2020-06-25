Vatandaş ‘cepte para yok’ diyor

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı esnafı çok dertli. Coronavirüs’ten önce haftada 50-60 bin liralık satış yapan esnaf, şimdi 3 kilo domatesi 5 liraya sattığını ancak zor alıcı bulduğunu ifade etti.

Diyalog’a konuşan esnaf, turizm sektörünün kapalı olması, öğrencilerin ve çalışan kesimin ülkeden gitmesinin işlerinin düşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Diyap Kılınç

“En az 10 bin liralık malzeme ile açtığımız tezgâhımızda sabahtan öğleye kadar 2 bin liralık satış yapamadık. Turizm sektörü kapalı, öğrenciler ve çalışan kesim gidince işlerimiz çok fazla düştü. Haftada 50-60 bin liralık satış yaparken şimdilerde 20 bin TL’yi bulamıyoruz. Üç kilo domatesi 5 liraya satıyoruz ancak alıcı zor buluyoruz.”

İsmail Altan

“Salgın nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar çok fazla alışverişe harcama yapmıyor. Turizm sektörünün kapalı olması, öğrenci ve çalışan kesimin gitmesi esnafın işlerini olumsuz etkiledi. Temennimiz biran önce normale dönmek ancak bu salgın tehlikesi bitmediği sürece işlerimiz böyle devam edecektir.”

Hasan Kocabaş

“Pazar yerinde tezgâhımızı kurduk ancak yaşanan salgın nedeniyle insanların alım gücü çok düştü. Öğrencilerin ve çok sayıda insanın bu ülkeden gitmesi ayrıca sınır kapıları, turizm sektörü, kara ve hava ulaşımının kapalı olması da işlerimizdeki olumsuzluklar yaşanmasında büyük etkisi olmuştur.”

Numan Bayar

“Çarşamba Pazarında işler çok fazla düştü. Bu ülkeden çok fazla insan geri döndü. Bunun yanı sıra turizm sektörleri ve hava, kara, deniz ulaşımının kapalı olması da esnafın işini tamamen bitirdi.

Geliş -gidişler tekrar açılırsa esnafın işleri de düzelmeye başlayabilir.”

Faiz Kanlı

“Her geçen gün halkın bütçesi eriyor. Yetkililer halkın cebini rahatlatacak önlemler almazsa durum çok daha kötüye gider. Salgın öncesi buraya çok sayıda insan geliyordu. Şimdi insana hasret kaldık.”

Kadir Ertürk

“İşlerimiz her geçen gün kötüye gidiyor. Pandeminin getirdiği sıkıntılar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar Pazar yerine uğramıyor. Kara, hava, deniz yollarının yanı sıra turizm sektörünün de kapalı olması ülke ekonomisini çökertti.”

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 12:39