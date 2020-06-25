Yeşilırmak kapısı Cuma açılacak

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’u telefonla aradığını ve yarın (Cuma) Yeşilırmak sınır kapısının geçişlere açılacağını ilettiğini yazdı.

Habere göre, Kleantus konuya ilişkin açıklamasında, sınır kapısının açılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anastasiadis’e bu yöndeki girişimlerinden ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Rum “Yeşilırmak-Erenköy Barikatlarının Açılması Komitesi” Başkanı Andreas Karos da, Yeşilırmak sınır kapısının açılması kararını memnunlukla karşıladı.

Karos, bölge halkının, kapı kapalı olduğu için Lefkoşa’nın Güney’ine gidebilmek adına büyük eziyete katlandıklarını, gidip gelmenin 6 saati bulduğunu ifade ederek, çabalarından ötürü Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.

Lokmacı’yı açmaya yanaşmıyorlar

Fileleftheros gazetesi ise haberini: “Limnidi İçin Beklemedeler” başlığı altında verirken, Kıbrıs Türk tarafının Yeşilırmak sınır kapısını açacağı sözünün gerçek olup olmadığının yarın anlaşılacağı yorumunda bulundu.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının Lokmacı (Lidra) sınır kapısının da açılması talebinde bulunduğunu ancak Türkiye’den 1 Temmuz’da gelişlerin başlayacak olması sebebiyle KKTC’de vakaların artabileceği korkusunu taşıyan Rum hükümetinin şu an için buna yanaşmadığını aktardı.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 11:32